Giallo Caronia | l’ipotesi dei periti | “Viviana non si è tolta la vita | posizione del corpo sospetta”

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) C’è una svolta significativa suldi, iassunti dalla famiglia Mondello ritengono cheParisi non si sia suicidata. Lo scorso 3 agosto la scomparsa diParisi e del figlio Gioele (4 anni) ha tenuto in ansia tutta Italia. Per giorni nessuno è stato in grado di trovare i corpi di mamma e figlio, finché per caso non è stato trovato quello della donna. Il cadavere si trovava a faccia sotto ai piedi di un traliccio della luce. Qualche giorno dopo è stato trovato anche ildel bambino, quasi completamente divorato da animali selvatici. Lo stato con il quale è stato trovato ildel bambino ha reso impossibile appurare con assoluta certezza la causa della morte. Proprio per questo motivo le indagini si sono rivelate ...