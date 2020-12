Giacomo Urtis/ “Qui sono tutti casi umani? Pianto in tv funziona sempre!” (GF Vip 5) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giacomo Urtis ed i dubbi sui pianti dei Vipponi in Tv: solo strategia? Il concorrente in Nomination riceve il supporto dei fan con un messaggio aereo Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020)ed i dubbi sui pianti dei Vipponi in Tv: solo strategia? Il concorrente in Nomination riceve il supporto dei fan con un messaggio aereo

trash_italiano : #GFVIP, Cristiano Malgioglio parla dei contratti: 'tu quante puntate hai?', la regia stacca ma è bufera - crxxxi : Giacomo Urtis fai una cosa utile nel tuo percorso e nomina Samantha la fascioleghista #gfvip - xlarrysarms : RT @ladysince2001: Giacomo urtis è decisamente il concorrente più inutile di tutte le edizioni, non fa niente,non si racconta,non crea dina… - aurora26010 : RT @ladysince2001: Giacomo urtis è decisamente il concorrente più inutile di tutte le edizioni, non fa niente,non si racconta,non crea dina… - ladysince2001 : Giacomo urtis è decisamente il concorrente più inutile di tutte le edizioni, non fa niente,non si racconta,non crea… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis Urtis, pignorati i cachet del Gf Vip La Prealpina Grande Fratello Vip 5, la puntata di Natale stasera su Canale 5: gli ospiti

I gieffini che sono al televoto stasera sono: Maria Teresa Ruta, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Giacomo Urtis e Giulia Salemi.

GF Vip, anticipazioni 21 dicembre: Zorzi riceverà una sorpresa, Malgioglio di nuovo nella Casa

Questa sera, 21 dicembre, ci sarà un nuovo appuntamento con il GF Vip. Stando alle anticipazioni nella puntata odierna, non mancheranno ...

I gieffini che sono al televoto stasera sono: Maria Teresa Ruta, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Giacomo Urtis e Giulia Salemi.Questa sera, 21 dicembre, ci sarà un nuovo appuntamento con il GF Vip. Stando alle anticipazioni nella puntata odierna, non mancheranno ...