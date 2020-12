GFVip | Tommaso Zorzi e Giulia Salemi choc | “lo abbiamo fatto 5 anni fa”

(Di lunedì 21 dicembre 2020)hanno un precedente prima del: i due hanno rivelato di averl’amore qualche anno fahanno lasciato gli altri inquilini della casa senza parole. Sappiamo benissimo che ali colpi di scena non mancano mai e questa volta è accaduto davvero. L'articolo Curiosauro.

trash_italiano : REGIA 1, 2 e 3 FISSE SU TOMMASO QUANDO DIRANNO IL NOME DI ALBERTO URSO. #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono... TOMMASO, MARIA TERESA e DAYANE! #GFVIP - GrandeFratello : La crisi profonda di Tommaso... qualche giorno fa, ha pensato seriamente di abbandonare la Casa. Ecco cosa è succes… - malandrina9 : RT @brightmoons94: Pazzesco Stefania e Tommaso che si inseriscono anche nella clip di Pierpaolo e vengono istruiti su come creare le dinami… - always_1325 : RT @24McCartney: “Il primo concorrente salvo è Tommaso” Francesco: #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Tommaso

Nel corso della ventottesima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini si è soffermato sul rapporto tra Samatha De Grenet e Maria Teresa Ruta ...In nomination questa sera ci sono Giacomo Urtis, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi ... Arisa e Alberto Urso saranno ospiti di “Gf Vip 5”. Non solo, per i ...