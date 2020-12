Gf Vip | volano stracci tra la Ruta e la De Grenet | Si sente defraudata del ruolo di governante

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 22 dicembre 2020) Francesca Galici Perché Samantha Dee Maria Teresanon si sopportano? È Stefania Orlando a spiegare la vera natura delle loro discussioni Tra Maria Teresae Samantha Denon scorre buon sangue. Maria Teresasi è sentita minacciata dalla presenza di Samantha Dein Casa, che secondo lei è entrata per rubarle il posto. Il modo di fare della showgirl ha infastidito la bionda conduttrice, che fin da settembre si è ritagliata il suo spazio nel reality, unpreciso che ora potrebbe essere messo in pericolo. Lo scontro tra le due è nato da quando la Deè entrata e ha lasciato intendere che la Casa non è pulita, offendendo lache fin da quando è arrivata si è impegnata per ...