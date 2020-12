GF Vip: Selvaggia Roma incontra il padre dopo anni (Di lunedì 21 dicembre 2020) Com’è andato l’incontro tra Selvaggia Roma e il padre organizzato da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso? Sono riusciti a trovare un punto d’incontro da cui partire per costruire un rapporto genitore-figlio? La conduttrice ci ha messo lo zampino e… Selvaggia Roma, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata abbandonata dal padre quando aveva 15 anni e anche prima il loro rapporto non è mai Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 21 dicembre 2020) Com’è andato l’incontro trae ilorganizzato da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso? Sono riusciti a trovare un punto d’incontro da cui partire per costruire un rapporto genitore-figlio? La conduttrice ci ha messo lo zampino e…, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata abbandonata dalquando aveva 15e anche prima il loro rapporto non è mai Articolo completo: dal blog SoloDonna

blogtivvu : Selvaggia Roma incontra il padre dopo il #GFVip ma non tutto torna… (VIDEO) - infoitcultura : ‘Live – Non è la D’Urso’, dopo averlo accusato di averla abbandonata Selvaggia Roma incontra suo padre (e la verità… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma incontra il padre a Live-Non è la d'Urso: Confronto acceso (VIDEO) - zazoomblog : Grande Fratello Vip Selvaggia Roma incontra il padre a Live-Non è la dUrso: Confronto acceso (VIDEO) - #Grande… - zazoomblog : ‘Live – Non è la D’Urso’ dopo averlo accusato di averla abbandonata Selvaggia Roma incontra suo padre (e la verità… -