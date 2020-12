(Di martedì 22 dicembre 2020) Cristianotorna al Gf Vip 5, ma non come concorrente., infatti, è sì rientrato nella Casa di Gf Vip, ma soltanto per una nuova ospitata e col fine di celebrare sul piccolo schermo la sua amicizia con. Nel mezzo del momento tv a sorpresa, però, “Malgy” si è anche fatto sfuggire alcunezioni sul2021 targato. La storia di una grande amicizia… Quella tra Cristiano e. Un momento di affetto profondo, che va dritto al cuore. #GFVIP pic.twitter.com/EGAkIYZQwJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 21, 2020, al Gf Vip il bacio cone lazione suOspite nella puntata di Grande Fratello Vip 5 di lunedì 21 dicembre ...

trash_italiano : #GFVIP, Cristiano Malgioglio parla dei contratti: 'tu quante puntate hai?', la regia stacca ma è bufera - tuttopuntotv : Gf Vip, Malgioglio bacia Arisa e su Sanremo rivela: «Amadeus per favore…» (Video) #gfvip #gfvip5 - writingvee : RT @HopeSlash: Vi sblocco un ricordo: Intervista doppia di Tommaso e Giulia, nella quale viene chiesto di chiamare il vip più famoso di cui… - HopeSlash : Vi sblocco un ricordo: Intervista doppia di Tommaso e Giulia, nella quale viene chiesto di chiamare il vip più famo… - infoitcultura : GRANDE FRATELLO VIP 2020/ Diretta e ospiti: Arisa e il sogno di Natale di Malgioglio -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Malgioglio

Grande Fratello Vip, diretta 21 dicembre, speciale Natale ... Lagioglio divide il panettone con i ragazzi della casa e si commuove 22.47 Sorpresa di Arisa per Cristiano Malgioglio «Ho scritto per lei ...GF Vip, sopresa per l'iconico Cristiano Malgioglio: non riesce a trattenere le lacrime, il toccante retroscena che riguarda la madre ...