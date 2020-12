GF VIP, il look ‘natalizio’ di Giulia Salemi: quanto costa l’abito che indossa stasera (Di martedì 22 dicembre 2020) Conoscete il brand ed il valore dell’abito indossato da Giulia Salemi questa sera di 21 dicembre? Vi sveliamo tutto sul look natalizio scelto dalla concorrente. E’ in corso una super puntata del GF VIP ricca di sorprese. Questo 21 dicembre, prima delle festività natalizie, è un lunedì carico di emozioni per i vipponi che vivono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 22 dicembre 2020) Conoscete il brand ed il valore delto daquesta sera di 21 dicembre? Vi sveliamo tutto sulnatalizio scelto dalla concorrente. E’ in corso una super puntata del GF VIP ricca di sorprese. Questo 21 dicembre, prima delle festività natalizie, è un lunedì carico di emozioni per i vipponi che vivono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : GF VIP il look ‘natalizio’ di Giulia Salemi: quanto costa l’abito che indossa stasera - #‘natalizio’ #Giulia… - gfvipsondaggi1 : Ed eccoci anche questa sera con ? VOTA IL LOOK DEI VIP ? Il format in cui ci trasformiamo in esperti di moda e comm… - zazoomblog : Look da non copiare chi sono i vip peggio vestiti della settimana? - #copiare #peggio #vestiti #della - gfvipsondaggi1 : VOTA IL LOOK DEI VIP #gfvip Ecco un format in cui ci trasformiamo in esperti di moda e commentiamo l’outfit dei nostri vipponi! Via! - infoitcultura : GF Vip, le vippone si fanno belle con i trucchi Naj Oleari - Look da Vip -