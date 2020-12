GF Vip, episodio drammatico per Cecilia Capriotti: il grave lutto che l’ha addolorata (Di lunedì 21 dicembre 2020) GF Vip, Cecilia Capriotti ha raccontato del dramma vissuto nel passato: il gravissimo lutto l’ha profondamente segnata, i dettagli. Anche Cecilia Capriotti è entrata a tutti gli effetti nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di Venerdì 18 Dicembre, insieme a Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola ed Andrea Zenga, anche l’ex naufraga de L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 21 dicembre 2020) GF Vip,ha raccontato del dramma vissuto nel passato: il gravissimoprofondamente segnata, i dettagli. Ancheè entrata a tutti gli effetti nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di Venerdì 18 Dicembre, insieme a Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola ed Andrea Zenga, anche l’ex naufraga de L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

angeliving94 : RT @formichenews: Così Casalino ha trasformato il governo in un reality La spettacolarizzazione del rilascio dei pescatori è stato l’episo… - corgi_lover : RT @formichenews: Così Casalino ha trasformato il governo in un reality La spettacolarizzazione del rilascio dei pescatori è stato l’episo… - Martina_Carone : RT @formichenews: Così Casalino ha trasformato il governo in un reality La spettacolarizzazione del rilascio dei pescatori è stato l’episo… - DomenicoAiello_ : RT @formichenews: Così Casalino ha trasformato il governo in un reality La spettacolarizzazione del rilascio dei pescatori è stato l’episo… - MichelaRoi : RT @formichenews: Così Casalino ha trasformato il governo in un reality La spettacolarizzazione del rilascio dei pescatori è stato l’episo… -