GF Vip | Cristiano Malgioglio riceve il suo regalo | la sorpresa dell’amica Arisa

(Di martedì 22 dicembre 2020) Lieto ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere stato eliminato al televoto la scorsa puntata,torna nella Casa e, in Cucurio, trova una bellissima: la grande amica. Il loro incontro viaggia sul filo dell’emozione e al paroliere esplode il cuore di gioia: “Sai quanto ti amo“.torna nella Casaè pronto a varcare nuovamente la Porta Rossa. A fine novembre entrò al Grande Fratello Vip come nuovo concorrente: questa volta, però, sarà guest star della puntata di stasera. Eliminato al televoto, ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia venerdì, ma questa volta il suo atteso ritorno è tutto una. A gran voce i concorrenti, una volta ...

Ospite al Grande Fratello Vip, il cantautore non festeggia il Natale per la prima volta dalla morte della madre ...