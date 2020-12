Gf vip 5, Selvaggia Roma incontra il padre Abib che la sbugiarda in diretta TV (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ arrivato il confronto tra Selvaggia Roma e il padre tunisino Abib, il quale è stato accusato al Grande Fratello VIP dalla ragazza di averla abbandonata in tenera età. L’incontro tra papà e figlia è avvenuto a Live- non è la D’Urso e non sono mancati momenti di tensione in studio. C’è stata una doccia fredda per l’ex concorrente del GF VIP 5, in quanto Abib difende la sua posizione di padre, sbugiardando pubblicamente la figlia italo-tunisina. L’uomo infatti ha sostenuto di non aver mai abbandonato Selvaggia. Ma, tra le lacrime e una sottile aria malinconia, di tutta risposta l’influencer rilascia ancora una volta una versione dei fatti triste, senza nascondere di aver sofferto molto la mancanza del padre nella sua famiglia. Live, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ arrivato il confronto trae iltunisino, il quale è stato accusato al Grande Fratello VIP dalla ragazza di averla abbandonata in tenera età. L’incontro tra papà e figlia è avvenuto a Live- non è la D’Urso e non sono mancati momenti di tensione in studio. C’è stata una doccia fredda per l’ex concorrente del GF VIP 5, in quantodifende la sua posizione dindo pubblicamente la figlia italo-tunisina. L’uomo infatti ha sostenuto di non aver mai abbandonato. Ma, tra le lacrime e una sottile aria malinconia, di tutta risposta l’influencer rilascia ancora una volta una versione dei fatti triste, senza nascondere di aver sofferto molto la mancanza delnella sua famiglia. Live, ...

