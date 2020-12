‘Gf Vip 5’, Rosalinda Cannavò mette in dubbio il suo rapporto con il fidanzato storico Giuliano Condorelli? Ecco cos’è successo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono più di tre mesi ormai che i ragazzi del Grande Fratello Vip 5 sono reclusi all’interno della Casa più spiata di Italia. Durante questo lungo tempo, hanno avuto modo – chi più chi meno – di riflettere profondamente sulle loro sensazioni, emozioni, ma soprattutto sulle loro relazioni che all’esterno continuano ad esistere, nonostante dall’interno del game show sembrino essere congelate. In particolar modo, a vivere una fase di transizione importante, è Rosalinda Cannavò. Entrata come Adua Del Vesco, l’attrice ha deciso di voler mettere da parte la sua identità costruita, scoprendo di voler essere una persona diversa, migliore. La vicinanza di Dayane Mello ha reso le cose ancora più difficili per lei, arrivando a pensare addirittura di essersene innamorata, tra alti e bassi e tra discussioni e chiarimenti. A proposito di questo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono più di tre mesi ormai che i ragazzi del Grande Fratello Vip 5 sono reclusi all’interno della Casa più spiata di Italia. Durante questo lungo tempo, hanno avuto modo – chi più chi meno – di riflettere profondamente sulle loro sensazioni, emozioni, ma soprattutto sulle loro relazioni che all’esterno continuano ad esistere, nonostante dall’interno del game show sembrino essere congelate. In particolar modo, a vivere una fase di transizione importante, è. Entrata come Adua Del Vesco, l’attrice ha deciso di volerre da parte la sua identità costruita, scoprendo di voler essere una persona diversa, migliore. La vicinanza di Dayane Mello ha reso le cose ancora più difficili per lei, arrivando a pensare addirittura di essersene innamorata, tra alti e bassi e tra discussioni e chiarimenti. A proposito di questo ...

