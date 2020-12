Gerson | insulto razzista da un avversario | “Stai zitto | negro”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Brutto episodio, quello avvenuto nella Serie A brasiliana.Nonostante sia un tema particolarmente importante per il mondo del calcio, non smettono di verificarsi episodi razzisti all'interno del rettangolo verde. E' del centrocampista del Flamento ed ex calciatore di Fiorentina e Romache, al 7° minuto del secondo tempo del match contro il Bahia, è intervenuto in un battibecco tra un compagno e Ramirez che a quel punto, rivolgendosi a lui, gli avrebbe detto "chiudi la bocca,".Immediata la reazione del calciatore, poi sedato dai compagni, che avrebbe persino litigato con il tecnico del Bahia Menezes. Prima di prendere provvedimenti il club brasiliano è intento a fare luce sull'accaduto, mentre la federcalcio brasiliana, nel ribadire la condanna verso il razzismo, ha già annunciato di aver sollecitato il tribunale superiore di giustizia ...