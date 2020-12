Genoa, ufficiale ritorno di Ballardini (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quarta esperienza sulla panchina del Genoa per l'allenatoreDavide Ballardini che ha preso il posto dell'esonerato Rolando Maran. Il tecnico del Grifone guiderà la squadra a cominciare dal derby di mercoledì con lo Spezia. Tra Ballardini e i tifosi rossoblu infatti è sempre stato amore, ma nel mezzo c’è stato Preziosi che pure lo porto’ al Ferraris nel 2010, era l’8 novembre, al posto nientemeno di Gasperini che perse a Palermo. Due giorni per fare una diagnosi e curare il malato. Il miracolo gli riuscì nel 2010 quando in pochi giorni preparo la squadra che vinse 1-0 col Bologna. Ballardini è carico ed è convinto di farcela ma il Genoa dovrà essere squadra perché fino ad ora non lo è stata. Lo Spezia va preso con le pinze: la formazione di Italiani corre e segna, ma subisce tanti gol. Tutto può ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quarta esperienza sulla panchina delper l'allenatoreDavideche ha preso il posto dell'esonerato Rolando Maran. Il tecnico del Grifone guiderà la squadra a cominciare dal derby di mercoledì con lo Spezia. Trae i tifosi rossoblu infatti è sempre stato amore, ma nel mezzo c’è stato Preziosi che pure lo porto’ al Ferraris nel 2010, era l’8 novembre, al posto nientemeno di Gasperini che perse a Palermo. Due giorni per fare una diagnosi e curare il malato. Il miracolo gli riuscì nel 2010 quando in pochi giorni preparo la squadra che vinse 1-0 col Bologna.è carico ed è convinto di farcela ma ildovrà essere squadra perché fino ad ora non lo è stata. Lo Spezia va preso con le pinze: la formazione di Italiani corre e segna, ma subisce tanti gol. Tutto può ...

SkySport : Genoa, ufficiale l'esonero di Maran: a breve l'annuncio del ritorno di Ballardini - DiMarzio : Ufficiale: il #Genoa ha esonerato #Maran - juventusfc : UFFICIALE | La #CoppaItalia dei bianconeri inizierà il prossimo 13 gennaio ?? #JuveGenoa agli Ottavi di Finale ?… - CrapanzanoRobin : RT @SkySport: ULTIM’ORA GENOA ? UFFICIALE IL RITORNO DI BALLARDINI IN PANCHINA. PER L’ALLENATORE E’ LA QUARTA ESPERIENZA IN ROSSOBLU ? #Sky… - luigi85ferrara : UFFICIALE: Davide #Ballardini è il nuovo allenatore del #Genoa Colleghiamoci con casa Pistocchi -