Genoa | il giorno di Ballardini | sveglia all’alba per la svolta

(Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ ildi Davideal. Pochi minuti fa il comunicato del club relativo all’esonero di Rolando Maran, in arrivo l’annuncio del nuovo allenatore.è partito alle 7 da Ravenna con i suoi collaboratori Melandri e Regno, è arrivato in città per la firma sul contratto e per preparare subito il derby delicatissimo di La Spezia.aveva chiesto un contratto fino al 2022 ma non sarebbe un problema firmare fino a giugno con una base ricca, un eventuale premio e un rinnovo automatico in caso di salvezza.atto quarto con il: si riparte… Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.