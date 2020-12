Genoa, esonerato Rolando Maran, al suo posto Ballardini (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rolando Maran non è più l'allenatore del Genoa. Fatale al tecnico la sconfitta contro il Benevento, l'ottava in campionato dopo 13 giornate. "Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall`incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l`allenatore e il suo staff per l`impegno dimostrato", si legge nella nota del club.Maran lascia la squadra al penultimo posto in classifica con 7 punti e una sola vittoria in stagione, ottenuta alla prima giornata contro il Crotone. Al suo posto Davide Ballardini che siede sulla panchina rossoblù dopo le avventure del 2010, 2013 e 2017: contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Il tecnico ravennate è arrivato intorno alle 11 a Pegli con il suo staff. Nel ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 dicembre 2020)non è più l'allenatore del. Fatale al tecnico la sconfitta contro il Benevento, l'ottava in campionato dopo 13 giornate. "IlCfc comunica di aver sollevato dall`incarico il tecnico. La Società ringrazia l`allenatore e il suo staff per l`impegno dimostrato", si legge nella nota del club.lascia la squadra al penultimoin classifica con 7 punti e una sola vittoria in stagione, ottenuta alla prima giornata contro il Crotone. Al suoDavideche siede sulla panchina rossoblù dopo le avventure del 2010, 2013 e 2017: contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Il tecnico ravennate è arrivato intorno alle 11 a Pegli con il suo staff. Nel ...

