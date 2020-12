Genoa | adesso è ufficiale | Ballardini è il nuovo allenatore I dettagli

Leggi su mediagol

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La notizia era nell'aria,: Davideè ildel.La società di Enrico Preziosi ha comunicato il quarto ritorno in Liguria del tecnico ex Palermo, che ha firmato un contratto che lo legherà al Grifone fino al 30 giugno 2021, con opzione per un altro anno in caso di salvezza.debutterà sulla panchina rossoblù fra poco più di quarantotto ore: il, infatti, sfiderà lo Spezia mercoledì sera allo Stadio "Picco". Di seguito, la nota pubblicata dal club ligure sul proprio sito di riferimento."IlCfc comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Davide. Il tecnico torna al, dove ha già allenato in tre ...