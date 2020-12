GCC Pokémon: Destino Splendente nuova espansione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Destino Splendente: annunciata la nuova espansione del GCC Pokémon. Più di 190 carte che saranno disponibili dal 19 febbraio Più di 100 Pokémon cromatici, tra cui Charizard nella sua forma Gigamax, e oltre 30 Pokémon-V e Pokémon-VMAX. The Pokémon Company International ha annunciato un’espansione speciale per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon GCC. ‘Destino Splendente’… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 21 dicembre 2020): annunciata ladel GCC. Più di 190 carte che saranno disponibili dal 19 febbraio Più di 100cromatici, tra cui Charizard nella sua forma Gigamax, e oltre 30-V e-VMAX. TheCompany International ha annunciato un’speciale per il Gioco di Carte CollezionabiliGCC. ‘’… L'articolo Corriere Nazionale.

