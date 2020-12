Gattuso esonerato, ritorna Sarri: l’ipotesi che divide Napoli (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ancora una sconfitta cocente in campionato per il Napoli. I tifosi invocano anche il ritorno di Sarri, ma cos’è successo? Il Napoli cade anche in casa della Lazio. Un’altra sconfitta cocente per gli azzurri, la quinta in campionato in questo avvio di stagione. Ancora degli errori di concetto che hanno messo k.o. la formazione partenopea, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ancora una sconfitta cocente in campionato per il. I tifosi invocano anche il ritorno di, ma cos’è successo? Ilcade anche in casa della Lazio. Un’altra sconfitta cocente per gli azzurri, la quinta in campionato in questo avvio di stagione. Ancora degli errori di concetto che hanno messo k.o. la formazione partenopea, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Guido17595958 : @SpudFNVPN Spero di no e per ora non lo penso, speriamo per una volta tanto il ragno abbia torto( dato che Gattuso mai sarà esonerato) - antonioilbarone : @sscnapoli Ma si queste mezze seghe senza cuore e voglia di giocare questa è bla rabbia!!!Gattuso deve essere cacci… - MatteoDiGiovan8 : @Daniporcelotti - athijarvi : Che Gattuso sia il nulla tattico, ci può stare e me lo aspetto. Che non ha dato nulla a livello mentale e di person… - SNAPOLI24 : @SpudFNVPN E anche quest’anno la stagione è già finita a metà, possibilità che Gattuso venga esonerato? -

Juventus e Atalanta calano il poker mentre le milanesi vincono entrambe per 2-1. Leão realizza il gol più veloce di sempre in Serie A.

Il vero mistero è l’ottima stampa che avvolge il Napoli di Giuntoli e Gattuso

Quarta sconfitta in 12 partite: una ogni quattro. Eutanasia di un'ambizione: è un lento declino (voluto da De Laurentiis) verso la mediocrità ...

