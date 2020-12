Galli: 'La variante inglese circola in Europa da settembre, inutile bloccare i voli adesso' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una precauzione presa da tutti i governi anche se, a quanto pare, serve a poco o a nulla. "bloccare i voli dalla Gran Bretagna è una decisione che mi lascia perplesso. E' come chiudere la stalla ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una precauzione presa da tutti i governi anche se, a quanto pare, serve a poco o a nulla. "dalla Gran Bretagna è una decisione che mi lascia perplesso. E' come chiudere la stalla ...

L'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano: "Come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. E comunque non dobbiamo preoccuparci più di tanto perché la profilassi dovrebbe essere la stessa" ...

Esperti concordi: variante inglese virus non pregiudica efficacia vaccino Covid

Con prudenza, ma gli esperti sono ottimisti: la variante inglese del virus non dovrebbe pregiudicare l’efficacia del vaccino per il Covid-19. Variante inglese virus ...

L'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano: "Come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. E comunque non dobbiamo preoccuparci più di tanto perché la profilassi dovrebbe essere la stessa" ...