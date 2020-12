Gaia Zorzi | sorella di Tommaso entra nella Casa del GF Vip ma per Stefania Orlando

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 21 dicembre 2020)da qualche tempo a questa parte è assolutamente la mia futura concorrente del GF Vip preferita. Bella, spigliata, intelligente, simpatica ha dimostrato di non avere proprio nulla da invidiare dal fratello. Questa sera, a quanto pare, tornerà ad essere una delle protagoniste indiscusse della nuova puntata del Grande Fratello Vip (video in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.