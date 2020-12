Gabriel Jesus e Diego Costa beccati con la stessa donna: le FOTO dello scandalo [GALLERY] (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gli appassionati del mondo del calcio seguono con attenzione non solo le prodezze in campo, ma anche le situazioni legate al gossip. Le ultime notizie arrivano direttamente dall’Inghilterra e riguardano due calciatori: Diego Costa e Gabriel Jesus. Secondo quanto riporta il ‘The Sun’ sono spuntate tre FOTO compromettenti che riguardano i giocatori, immortalati con la stessa donna. Secondo il tabloid inglese: “le immagini erano immediatamente riconoscibili. Jesus e Costa stavano entrambi ridendo e sembravano incredibilmente rilassati in compagnia della stessa donna mentre erano distesi su alcuni cuscini e senza maglietta. Le FOTO, comunque, sembrano essere state scattate in momenti ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gli appassionati del mondo del calcio seguono con attenzione non solo le prodezze in campo, ma anche le situazioni legate al gossip. Le ultime notizie arrivano direttamente dall’Inghilterra e riguardano due calciatori:. Secondo quanto riporta il ‘The Sun’ sono spuntate trecompromettenti che riguardano i giocatori, immortalati con la. Secondo il tabloid inglese: “le immagini erano immediatamente riconoscibili.stavano entrambi ridendo e sembravano incredibilmente rilassati in compagnia dellamentre erano distesi su alcuni cuscini e senza maglietta. Le, comunque, sembrano essere state scattate in momenti ...

CalcioWeb : #GabrielJesus e #DiegoCosta beccati con la stessa donna - lealwyz : mano, q poha eh essa do gabriel jesus e do diego costa KKJKKJJJKKKJKK COMO MANO ASKJDKLASJDASKLJDLAKSJD - sportli26181512 : 'Gabriel Jesus e Diego Costa con la stessa donna': spuntano le foto hot in una Bibbia!: Il libro era stato dato in… - yurisubirest : E essa parada do Gabriel Jesus e Diego Costa? Hahaahahhahahahahahahahahahahhahahahaha - giova0027 : @it_inter Ve la butto lì: De bruyne, Gabriel Jesus e Mahrez+50 milioni per Eriksen -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriel Jesus Foto intime di Diego Costa e Gabriel Jesus in una Bibbia…ma con la stessa donna Chiamarsi Bomber "Il mistero delle foto scabrose in una Bibbia", Gabriel Jesus e Diego Costa finiscono sui giornali

“The Sun” - tabloid inglese - ha pubblicato una storia che ha lasciato tutti di sasso. Condivise alcune immagini di Diego Costa e Gabriel Jesus che sono state trovate all’interno di una Bibbia in un ...

Tre foto scabrose in una Bibbia e una donna misteriosa: l'incredibile storia che coinvolge 2 stelle del calcio

Il libro, che era stato donato da una donna latino-americana qualche mese prima, conteneva al suo interno tre fotografie, in cui sono ritratti due famosi calciatori: Gabriel Jesus e Diego Costa. I ...

“The Sun” - tabloid inglese - ha pubblicato una storia che ha lasciato tutti di sasso. Condivise alcune immagini di Diego Costa e Gabriel Jesus che sono state trovate all’interno di una Bibbia in un ...Il libro, che era stato donato da una donna latino-americana qualche mese prima, conteneva al suo interno tre fotografie, in cui sono ritratti due famosi calciatori: Gabriel Jesus e Diego Costa. I ...