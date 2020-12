G2 Esports, ufficiale la partnership con Seasonic: “Insieme per nuovi traguardi” (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’organizzazione berlinese G2 Esports ha appena annunciato una partnership con Seasonic, produttore e rivenditore taiwanese di alimentatori per computer. Grazie a questa collaborazione, che prenderà il via ufficialmente nel 2021, tutti i team di G2 Esports utilizzeranno alimentatori a marchio Seasonic sui loro PC. Si tratta di una bella novità per Seasonic, dato che finora il marchio di Taiwan non si era ancora addentrato nel mondo Esports. Al momento non si conosce la durata dell’accordo con G2 Esports, nè tantomeno le cifre. G2 ha fatto sapere che entrambe le società condivideranno una visione comune, con l’obiettivo di primeggiare “in termini di tecnologia, qualità e prestazioni”. Carlos Rodriguez, CEO di G2 Esports, ha pubblicato ... Leggi su esports247 (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’organizzazione berlinese G2ha appena annunciato unacon, produttore e rivenditore taiwanese di alimentatori per computer. Grazie a questa collaborazione, che prenderà il via ufficialmente nel 2021, tutti i team di G2utilizzeranno alimentatori a marchiosui loro PC. Si tratta di una bella novità per, dato che finora il marchio di Taiwan non si era ancora addentrato nel mondo. Al momento non si conosce la durata dell’accordo con G2, nè tantomeno le cifre. G2 ha fatto sapere che entrambe le società condivideranno una visione comune, con l’obiettivo di primeggiare “in termini di tecnologia, qualità e prestazioni”. Carlos Rodriguez, CEO di G2, ha pubblicato ...

