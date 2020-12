Fx12 | alla startup napoletana 180mila euro da ConfeserFidi e Cdp Venture Capital

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 dicembre 2020), consorzio fidi 106 siciliano presente sul territorio nazionale, e CdpSgr, controllata da Cassa depositi e prestiti, hanno sottoscritto (nell’ambito del programma ”Seed al Sud” di Cdp), un finanziamento da(120mila di Cdpe 60mila diintervenuto in qualità di investitore terzo) per sostenere la’, una fintech company specializzata in operazioni a favore delle imprese del Mezzogiorno. Nata a Napoli, all’interno dell’incubatore d’imprese ”Campania New Steel”,è stata costituita da Rita Capitelli, Martina Carafa, Giovanni Visone e altri co-founder. La tecnologia messa ...