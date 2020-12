FS Italiane, Roma Termini: 70 anni fra storia e innovazione (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Settant’anni della nuova Roma Termini. La stazione della Capitale, il maggiore scalo ferroviario del Paese per grandezza e traffico, oltre che uno fra i principali d’Europa, celebra i suoi sette decenni di storia iniziati il 20 dicembre 1950, con l’inaugurazione del Dinosauro, la pensilina su piazza dei Cinquecento. Simbolo della voglia di ripartenza, in un’Italia ancora alle prese con le conseguenze della guerra, il Dinosauro e la nuova Stazione hanno cambiato il volto della vecchia Termini attiva fin dal 20 aprile 1873, e hanno rappresentato un esempio di modernità nel mondo. In occasione dei suoi 70 anni, la nuova Roma Termini ricorda il passato e guarda al futuro, pronta a cambiare volto ancora una volta con un importante piano di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Settant’della nuova. La stazione della Capitale, il maggiore scalo ferroviario del Paese per grandezza e traffico, oltre che uno fra i principali d’Europa, celebra i suoi sette decenni diiniziati il 20 dicembre 1950, con l’inaugurazione del Dinosauro, la pensilina su piazza dei Cinquecento. Simbolo della voglia di ripartenza, in un’Italia ancora alle prese con le conseguenze della guerra, il Dinosauro e la nuova Stazione hanno cambiato il volto della vecchiaattiva fin dal 20 aprile 1873, e hanno rappresentato un esempio di modernità nel mondo. In occasione dei suoi 70, la nuovaricorda il passato e guarda al futuro, pronta a cambiare volto ancora una volta con un importante piano di ...

CalabriaTw : #Roma scivola al 32° posto nella classifica del @sole24ore sulla qualità della vita di 107 città italiane. Nella cl… - zazoomblog : Storie Italiane troupe aggredita a Roma: ferito l’operatore - #Storie #Italiane #troupe #aggredita - MoonLuchy : RT @filippods68: Storie Italiane, “inviato aggredito da 40 persone davanti a un bar”: finisce in ospedale a Roma - filippods68 : Storie Italiane, “inviato aggredito da 40 persone davanti a un bar”: finisce in ospedale a Roma… - RomaLavoro : ?? Cercasi operatori telefonici a #Roma per Poste Italiane ?? Una buona occasione per chi cerca #lavoro nella Capital… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiane Roma Covid, donna italiana positiva alla variante inglese: forte carica virale TGCOM FS Italiane: a Termini il primo Innovation Hub della rete di innovazione del Gruppo

(FERPRESS) – Roma, 21 DIC – FS Italiane apre oggi a Roma Termini il suo primo Innovation Hub. In occasione del settantesimo anniversario della maggiore stazione del Paese per grandezza e traffico, FS ...

Trenitalia: salgono a 12 i nuovi treni Pop in Sicilia. Due nuovi in servizio tra Palermo-Messina-Siracusa

(FERPRESS) – Roma, 21 DIC – Due nuovi treni Pop consegnati da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) alla Regione Siciliana. Salgono così a 12 i nuovi treni Pop in circolazione sulle linee Palermo – Messina ...

(FERPRESS) – Roma, 21 DIC – FS Italiane apre oggi a Roma Termini il suo primo Innovation Hub. In occasione del settantesimo anniversario della maggiore stazione del Paese per grandezza e traffico, FS ...(FERPRESS) – Roma, 21 DIC – Due nuovi treni Pop consegnati da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) alla Regione Siciliana. Salgono così a 12 i nuovi treni Pop in circolazione sulle linee Palermo – Messina ...