Freccette, World Darts Championship 2021: Price avanti a fatica, fuori Ian White (Di martedì 22 dicembre 2020) I World Darts Championship 2021 entrano sempre più nel vivo con l’inizio della seconda settimana, che ha visto stasera andare in scena quattro match di secondo turno. Debutto nel torneo di Alexandra Palace quindi per alcune delle teste di serie più attese, su tutte il gallese Gerwyn Price. Il numero 3 del seeding ha sofferto oltremodo ma alla fine è riuscito a prevalere per 3-2 al set decisivo su Jamie Lewis, che in passato al Mondiale si era spinto fino alla semifinale. Non una prova brillantissima per Price, che comunque nel momento decisivo del match non lascia scampo al suo avversario vincendo gli ultimi tre leg dell’incontro. Per lui adesso si profila un terzo turno contro il vincente di Dolan-Foulkes, match che aprirà la sessione pomeridiana di domani. IL TABELLONE DEL ... Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Ientrano sempre più nel vivo con l’inizio della seconda settimana, che ha visto stasera andare in scena quattro match di secondo turno. Debutto nel torneo di Alexandra Palace quindi per alcune delle teste di serie più attese, su tutte il gallese Gerwyn. Il numero 3 del seeding ha sofferto oltremodo ma alla fine è riuscito a prevalere per 3-2 al set decisivo su Jamie Lewis, che in passato al Mondiale si era spinto fino alla semifinale. Non una prova brillantissima per, che comunque nel momento decisivo del match non lascia scampo al suo avversario vincendo gli ultimi tre leg dell’incontro. Per lui adesso si profila un terzo turno contro il vincente di Dolan-Foulkes, match che aprirà la sessione pomeridiana di domani. IL TABELLONE DEL ...

Ultime Notizie dalla rete : Freccette World MONDIALI Freccette, World Darts Championship 2021: i risultati di lunedì 21 dicembre Sportface.it Freccette, World Darts Championship 2021: van der Voort buona la prima, esce De Zwaan

Sorridono a metà i Paesi Bassi che ai World Darts Championship 2021 hanno prima festeggiato il passaggio del turno di Vincent van der Voort e hanno poi assistito all’eliminazione di Jeffrey De Zwaan.

Londra chiusa per coronavirus, ma si tengono regolarmente i Mondiali di freccette, una grande festa

Nonostante la pandemia, a Londra si tengono regolarmente i mondiali di freccette. Sicuramente una competizione agonistica, ma anche una manifestazione folkloristica. Il tutto, come da tradizione, acco ...

