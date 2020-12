Fratelli d’Italia compie 8 anni. “Quanta strada per non disperdere la destra. Incoscienza, valori e successi” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Otto anni. Tanti sono passati dalla fondazione di Fratelli d’Italia. Nata il 21 dicembre 2012, nel giorno del Solstizio d’inverno. Quando il sole comincia a rosicchiare spazio al buio. Forse solo una casualità. Una scommessa complicata e visionaria. Che ha portato il partito di Giorgia Meloni, passo passo, dall’1,9 per cento della prima competizione elettorale (a poco mesi dalla nascista) al 16 di queste settimane. Almeno nei sondaggi demoscopici. Un bel bottino, ancora virtuale, ma che potrebbe diventare realtà al prossimo appuntamento con le urne. Fratelli d’Italia compie otto anni: dall’1,9% al 17% A staccarsi dal moribondo Popolo della libertà e dal giogo dirigista di Silvio Berlusconi per dare vita a una cosa nuova l’ex ministro della Gioventù, il ‘decano’ ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Otto. Tanti sono passati dalla fondazione di. Nata il 21 dicembre 2012, nel giorno del Solstizio d’inverno. Quando il sole comincia a rosicchiare spazio al buio. Forse solo una casualità. Una scommessa complicata e visionaria. Che ha portato il partito di Giorgia Meloni, passo passo, dall’1,9 per cento della prima competizione elettorale (a poco mesi dalla nascista) al 16 di queste settimane. Almeno nei sondaggi demoscopici. Un bel bottino, ancora virtuale, ma che potrebbe diventare realtà al prossimo appuntamento con le urne.otto: dall’1,9% al 17% A staccarsi dal moribondo Popolo della libertà e dal giogo dirigista di Silvio Berlusconi per dare vita a una cosa nuova l’ex ministro della Gioventù, il ‘decano’ ...

