Frasi di Natale: ecco le migliori di oggi 21 Dicembre (Di lunedì 21 dicembre 2020) Frasi di Natale – Il Natale è alle porte, ed anche se quest’anno sarà diverso, sarà più intimo e raccolto dobbiamo godercelo. Il Natale è sempre il Natale. Caro, caro Natale, che hai il potere di ricondurci alle illusioni della fanciullezza, che ricordi al vecchio i piaceri della sua gioventù, che riconduci da mille miglia lontano il viaggiatore e il navigante al suo focolare, fra le pareti tranquille della sua casa! (Charles Dickens) Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi. (Charles Dickens) Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 dicembre 2020)di– Ilè alle porte, ed anche se quest’anno sarà diverso, sarà più intimo e raccolto dobbiamo godercelo. Ilè sempre il. Caro, caro, che hai il potere di ricondurci alle illusioni della fanciullezza, che ricordi al vecchio i piaceri della sua gioventù, che riconduci da mille miglia lontano il viaggiatore e il navigante al suo focolare, fra le pareti tranquille della sua casa! (Charles Dickens) Ho sempre pensato alcome ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi. (Charles Dickens) Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho ...

laHantucci : RT @lucalemax: @laHantucci @bombadur @recerusse @realrosssss @pronoluca @__Outsider___ @riclorenzini @riepigolo @debo_words @CRobbiano @She… - lucalemax : @laHantucci @bombadur @recerusse @realrosssss @pronoluca @__Outsider___ @riclorenzini @riepigolo @debo_words… - bosegre : RT @amovevolgave: “Amici, trovo solo ora il tempo di scrivervi due righe perché MTR non è nei paraggi. L’assenza di Phil mi uccide. Tutto q… - Incazzante : RT @poggiamorella60: A Via der Corzo hanno messo luminarie co' frasi su Roma. Questa der Belli ciamanca, ma troppe ce n'amancheno de que le… - Andrea59749012 : RT @GiorgiaMeloni: Prima chiedono sacrifici a aziende e italiani per scongiurare lockdown a Natale, poi ritrattano e, senza ancora aver dat… -