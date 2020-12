Frasi del buongiorno: ecco le migliori di oggi 21 Dicembre (Di lunedì 21 dicembre 2020) Frasi del buongiorno – buongiorno! Ogni giorno può essere un giorno buono. In questo lunedì pre natalizio, speriamo di vivere una giornata splendida. Sicuramente il periodo che stiamo vivendo non è dei migliori, ma bisogno godere di ogni piccola cosa ed aspettare tempi migliori. Vediamo anche oggi i modi migliori per augurare buongiorno. buongiorno a chi si sveglia col sorriso o nonostante tutto ci prova, a chi affronta le sfide, a chi cade e si rialza più agguerrito di prima. A chi il bicchiere mezzo vuoto se lo beve a chi lotta per i propri ideali e a chi non si fa cambiare per piacere agli altri Ogni giorno dì a qualcuno che c’è in lui qualcosa che ammiri e apprezzi. Ti accorgerai che occorrono meno di due secondi per far felice ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 dicembre 2020)del! Ogni giorno può essere un giorno buono. In questo lunedì pre natalizio, speriamo di vivere una giornata splendida. Sicuramente il periodo che stiamo vivendo non è dei, ma bisogno godere di ogni piccola cosa ed aspettare tempi. Vediamo anchei modiper augurarea chi si sveglia col sorriso o nonostante tutto ci prova, a chi affronta le sfide, a chi cade e si rialza più agguerrito di prima. A chi il bicchiere mezzo vuoto se lo beve a chi lotta per i propri ideali e a chi non si fa cambiare per piacere agli altri Ogni giorno dì a qualcuno che c’è in lui qualcosa che ammiri e apprezzi. Ti accorgerai che occorrono meno di due secondi per far felice ...

