Francesca Fialdini bella e raggiante negli scatti dopo l’intervista a Panariello – Foto

(Di lunedì 21 dicembre 2020)pubblica qualkche scatto dell’incontro avuto ieri con Giorgioa Da noi…a ruota libera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@franciha voluto condividere qualche scatto dell’incontro avuto con Giorgiodurante il programma “Da noi…a ruota Libera”, andato in onda il 20 dicembre L'articolo proviene da YesLife.it.

RomaAppio : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #20dicembre. Crisi Domenica In. Francesca Fialdini fa più spettatori di Mara Venier con Da noi...A ruota libera.… - VigilanzaT : #AscoltiTv #20dicembre. Crisi Domenica In. Francesca Fialdini fa più spettatori di Mara Venier con Da noi...A ruota… - infoitcultura : Bruno Vespa fa una gaffe da Francesca Fialdini: ospite lo corregge - infoitcultura : Da noi a ruota libera, anticipazioni: ospiti Francesca Fialdini 20 dicembre - infoitcultura : Da noi a ruota libera ultima puntata, Francesca Fialdini: “Ci provo” -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Fialdini

Bruno Vespa baccheccato dal piccolo Francesco Barberini. La gaffe del giornalista è diventata immediatamente virale sui social ...(Il Messaggero) Nuovo appuntamento domenicale con Mara Venier, Francesca Fialdini, Barbara d’Urso e Fabio Fazio. Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In. La quindicesima puntata di Domenica In, in ...