Francesca Ammaturo e la rettifica sui guadagni delle influencer | “Non hanno percepito alcuna somma di denaro”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 21 dicembre 2020) In queste ore la giovane imprenditriceè finita al centro di una involontaria polemica che l’ha vista protagonista insieme al suo brand Label Rose. Il portale Very Inutil People aveva ipotizzatoinformazioni che si sono rivelate errate, di cui è arrivata prontamente la smentita.e lasui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.