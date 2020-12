Fotocamera al top per Huawei Mate 40 Pro+, è lui il re del 2020 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Senza paura di esagerare e al netto della “febbre” da iPhone 12, il Huawei Mate 40 Pro rappresenta uno degli smartphone più apprezzabili tra quelli usciti nel 2020. Non solo per via del design, del processore performante e dell’ampio schermo, ma anche e soprattutto per una certa attenzione nella realizzazione del comparto fotografico da parte dei tecnici di Huawei. Attenzione che ha portato il device ad imporsi come il camera phone più convincente dell’anno. In particolare, è stata l’analisi del noto portale DxOMark a far schizzare in cima alla classifica degli smartphone con la migliore Fotocamera del 2020 il dispositivo mobile realizzato dal colosso cinese. Lo stesso colosso che ha poi ben pensato di lanciare nei negozi – ma non in quelli italiani – il Huawei ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Senza paura di esagerare e al netto della “febbre” da iPhone 12, il40 Pro rappresenta uno degli smartphone più apprezzabili tra quelli usciti nel. Non solo per via del design, del processore performante e dell’ampio schermo, ma anche e soprattutto per una certa attenzione nella realizzazione del comparto fotografico da parte dei tecnici di. Attenzione che ha portato il device ad imporsi come il camera phone più convincente dell’anno. In particolare, è stata l’analisi del noto portale DxOMark a far schizzare in cima alla classifica degli smartphone con la miglioredelil dispositivo mobile realizzato dal colosso cinese. Lo stesso colosso che ha poi ben pensato di lanciare nei negozi – ma non in quelli italiani – il...

Lo smartphone era stato presentato lo scorso settembre in Cina. Da oggi Axon 20 5G sarà ufficialmente disponibile anche sul mercato globale, in particolare Europa e Asia. Scopriamo caratteristiche tec ...

Chi poteva scalzare Huawei Mate 40 Pro dal trono dei migliori camera phone di DxOMark, se non il fratello maggiore Pro +? Ecco i punti di forza che fanno brillare il comparto fotografico.

