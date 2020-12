Forza Italia fa il pieno di "mancette" in manovra (Di lunedì 21 dicembre 2020) Forza Italia fa il pieno di “mancette”. Al termine di una maratona di due giorni a tratti tesi in Commissione Bilancio a Montecitorio, sono come da tradizione centinaia le micro-norme bipartisan finite nel testo della manovra che verrà approvata a tappe Forzate dalla Camera per poi essere soltanto “ratificata” dal Senato. All’interno c’è di tutto: un bonus da mille euro per sostituire i sanitari nelle proprie abitazioni, smartphone gratis per i redditi bassi, un credito di imposta per i cuochi professionisti. E poi 100mila euro per un master in medicina termale e tre milioni per le imprese di Albiano. Come ogni anno, la legge di Bilancio si condisce delle cosiddette “mancette”, misure di spesa modesta che servono ai partiti per accontentare questa o quella categoria e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020)fa ildi “”. Al termine di una maratona di due giorni a tratti tesi in Commissione Bilancio a Montecitorio, sono come da tradizione centinaia le micro-norme bipartisan finite nel testo dellache verrà approvata a tappete dalla Camera per poi essere soltanto “ratificata” dal Senato. All’interno c’è di tutto: un bonus da mille euro per sostituire i sanitari nelle proprie abitazioni, smartphone gratis per i redditi bassi, un credito di imposta per i cuochi professionisti. E poi 100mila euro per un master in medicina termale e tre milioni per le imprese di Albiano. Come ogni anno, la legge di Bilancio si condisce delle cosiddette “”, misure di spesa modesta che servono ai partiti per accontentare questa o quella categoria e ...

Berlusconi: "Non credo nei governi tecnici e non ne vedo all’orizzonte"

"Fare sintesi sul Mes, dove pare prevalgano veti grillini, è responsabilità del governo". "Non credo nei governi tecnici e non ne vedo all’orizzonte. Forza Italia per il bene del Paese è a ...

