Fortnite Wakanda per sempre: Emote GRATIS, nuove Skin Marvel, Incarichi e Trailer in arrivo

A partire da oggi e per 3 settimane, potete cimentarvi nei nuovi Incarichi Wakanda per sempre in Fortnite, ricevendo gratuitamente come ricompensa dopo il loro completamento, l'Emote Wakanda per sempre.

Come avere l'Emote GRATIS di Wakanda per sempre in Fortnite

Per ottenere l'Emote gratuita dovete completare i seguenti Incarichi:

Gioca partite x10
Completa tutti gli Incarichi di Black Panther x3
Sopravvivi agli avversari x500
Gioca partite in coppia o squadra x5

