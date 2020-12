Flavio Briatore furioso per il caso Rolls Royce: il sosia si scusa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Coinvolto senza cognizione di causa dal Corriere della Sera e non solo su un caso di cui è estraneo, Flavio Briatore chiarisce la sua posizione in merito alle accuse ricevute da uno o più organi di stampa. L’imprenditore è stato accusato di essere responsabile d’aver bloccato il traffico a Milano sabato pomeriggio con la sua Rolls Royce parcheggiata male, un’accusa che l’imprenditore ha tenuto a negare visto che non era lui, né tanto meno si trattava della sua auto. Briatore sui social sorride ma minaccia anche le vie legali visto che la stampa, che si è affrettata a pubblicare qualcosa che gli facesse fare brutta figura, non si è neanche preoccupata di verificare la targa della macchina. Una notizia diffusa solo con il fine di ledere la sua reputazione e fare rumors senza avere ben ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Coinvolto senza cognizione di causa dal Corriere della Sera e non solo su undi cui è estraneo,chiarisce la sua posizione in merito alle accuse ricevute da uno o più organi di stampa. L’imprenditore è stato accusato di essere responsabile d’aver bloccato il traffico a Milano sabato pomeriggio con la suaparcheggiata male, un’accusa che l’imprenditore ha tenuto a negare visto che non era lui, né tanto meno si trattava della sua auto.sui social sorride ma minaccia anche le vie legali visto che la stampa, che si è affrettata a pubblicare qualcosa che gli facesse fare brutta figura, non si è neanche preoccupata di verificare la targa della macchina. Una notizia diffusa solo con il fine di ledere la sua reputazione e fare rumors senza avere ben ...

