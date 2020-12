Flash News del 21 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Cresce allarme in Europa sulla diffusione della variante britannica del virus. Il Ministero della Salute blocca i voli dal Regno Unito e dopo l’accertamento del primo caso è iniziato il tracciamento e l’isolamento dei contatti positivi. Per l’infettivologo Galli, la mutazione non pregiudica l’efficacia del vaccino (ne abbiamo parlato qui); Da oggi è in vigore il divieto previsto dall’ultimo DPCM, quindi il divieto di spostamento tra regioni, quindi ci si può muovere solo per esigenze di lavoro, necessità o salute. Dal 24 al 6 Gennaio, invece, l’Italia sarà zona rossa con alcuni giorni arancione; Si potranno visitare parenti o amici ma solo una volta al giorno, massimo due persone insieme a figli con meno di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti. L’autocertificazione va sempre portata con se; I giorni del 28, 29, 30e 4 Gennaio saranno in fascia ...