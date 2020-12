Fiorentina, Pradè smentisce: «Non pensiamo a Kokorin» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha commentato le voci sul presunto interesse della società viola per Aleksander Kokorin Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha commentato le voci sul presunto interesse della società viola per Aleksander Kokorin dello Spartak Mosca. «Ora non pensiamo a Kokorin. Non siamo nella condizione giusta per pensare al mercato. L’agente di Kokorin ha detto che la Fiorentina si è rivolta allo Spartak? È la prima volta che ne sento parlare della valutazione di 15 milioni di euro, che si suppone ci sia il prezzo chiesto dal club di Mosca». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Daniele, direttore sportivo della, ha commentato le voci sul presunto interesse della società viola per AleksanderDaniele, direttore sportivo della, ha commentato le voci sul presunto interesse della società viola per Aleksanderdello Spartak Mosca. «Ora non. Non siamo nella condizione giusta per pensare al mercato. L’agente diha detto che lasi è rivolta allo Spartak? È la prima volta che ne sento parlare della valutazione di 15 milioni di euro, che si suppone ci sia il prezzo chiesto dal club di Mosca». Leggi su Calcionews24.com

