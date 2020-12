Fiorentina, i convocati di Prandelli per la Juventus. Out Cutrone (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha diramato la lista dei convocati per affrontare i bianconeri allo Juventus Stadium. Non convocato Patrick Cutrone. Questa la lista completa: Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Montiel, Pulgar, Saponara, Borja Valero.Attaccanti: Kouame, Ribery, Vlahovic. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alla vigilia della sfida contro la, il tecnico della, Cesare, ha diramato la lista deiper affrontare i bianconeri alloStadium. Non convocato Patrick. Questa la lista completa: Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Montiel, Pulgar, Saponara, Borja Valero.Attaccanti: Kouame, Ribery, Vlahovic. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Fiorentina domani fa visita alla Juventus per l'anticipo della 14° giornata di campionato. La lista dei convocati di Prandelli ...

Qui Fiorentina, i convocati di Prandelli per la Juve

TORINO- Domani sera all'Allianz Stadium in occasione della quattordicesima giornata di campionato, andrà in scena l'ultimo impegno del 2020 per Juventus e Fiorentina ... ha diramato la lista dei ...

La Fiorentina domani fa visita alla Juventus per l'anticipo della 14° giornata di campionato. La lista dei convocati di Prandelli ...TORINO- Domani sera all'Allianz Stadium in occasione della quattordicesima giornata di campionato, andrà in scena l'ultimo impegno del 2020 per Juventus e Fiorentina ... ha diramato la lista dei ...