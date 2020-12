Fine del mondo: stavolta per i Maya è il 21 dicembre 2020 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Perché il 21 dicembre sarebbe il giorno designato dai Maya per la Fine del mondo? Milioni di utenti sul web in queste ore si stanno interrogando alla ricerca del significato delle famose “profezie” dell’antico popolo americano. Intanto per gli appassionati di astronomia si svolge un evento veramente unico: una congiunzione astrale tra Giove e Saturno … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 21 dicembre 2020) Perché il 21sarebbe il giorno designato daiper ladel? Milioni di utenti sul web in queste ore si stanno interrogando alla ricerca del significato delle famose “profezie” dell’antico popolo americano. Intanto per gli appassionati di astronomia si svolge un evento veramente unico: una congiunzione astrale tra Giove e Saturno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - StefanoGuerrera : Cose che farei prima della fine dell’anno per iniziare meglio quello nuovo: TOGLIERE LA CONNESSIONE INTERNET A CHI… - ricpuglisi : Opzione Ciampi per Draghi: prima Presidente del Consiglio poi della Repubblica. Oppure Marta Cartabia Presidente… - spagnolo_il : Purtroppo ho visto poco calcio in questo fine settimana, ma ho recuperato almeno il primo tempo di #EibarRealMadrid… - CCISS_Ministero : A14 Ancona-Pescara fine code per 1 km causa ripristino incidente tra Svincolo San Benedetto Del Tronto (Km 311,7)… -

Ultime Notizie dalla rete : Fine del Va' Sentiero #6. Alla fine del mondo La Repubblica Bellinzona, riconoscimenti per Fazioli, Lustrinelli e Lanzavecchia

Saranno premiati mercoledì 23 dicembre in occasione della cerimonia di fine anno che andrà in scena in streaming ...

Tamponi, l’Iss dà ragione al Piemonte: “Nessuna anomalia nella trasmissione dei dati, valgono anche quelli rapidi”

Tamponi, l'Iss dà ragione al Piemonte: "Nessuna anomalia nella trasmissione dei dati, valgono anche quelli dei test rapidi".

Saranno premiati mercoledì 23 dicembre in occasione della cerimonia di fine anno che andrà in scena in streaming ...Tamponi, l'Iss dà ragione al Piemonte: "Nessuna anomalia nella trasmissione dei dati, valgono anche quelli dei test rapidi".