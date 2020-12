Filippo Nardi chiama Guenda Goria dopo la squalifica: cosa si sono detti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Filippo Nardi è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 5 dopo i commenti di cattivo gusto rivolti all’indirizzo di Maria Teresa Ruta e delle altre donne presenti nella casa. Le parole del “conte” hanno suscitato una profonda indignazione nell’opinione pubblica, tanto da essere riprese dalle principali testate giornalistiche nazionali, tra cui il Corriere della Sera. Se la cacciata dal reality show era inevitabile, vista anche la linea dura presa dalla produzione rispetto ad altri fatti simili, non lo erano altrettanto le scuse alla famiglia della Ruta. A parlarne è stata ieri sera Guenda Goria, ospite della trasmissione Live Non è la d’Urso condotta da Barbara d’Urso. Nardi contatta in privato Guenda per chiedere di nuovo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020)è statoto dal Grande Fratello Vip 5i commenti di cattivo gusto rivolti all’indirizzo di Maria Teresa Ruta e delle altre donne presenti nella casa. Le parole del “conte” hanno suscitato una profonda indignazione nell’opinione pubblica, tanto da essere riprese dalle principali testate giornalistiche nazionali, tra cui il Corriere della Sera. Se la cacciata dal reality show era inevitabile, vista anche la linea dura presa dalla produzione rispetto ad altri fatti simili, non lo erano altrettanto le scuse alla famiglia della Ruta. A parlarne è stata ieri sera, ospite della trasmissione Live Non è la d’Urso condotta da Barbara d’Urso.contatta in privatoper chiedere di nuovo ...

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - trash_italiano : ?? Espulsione per Filippo Nardi? #GFVIP - tuttopuntotv : Filippo Nardi chiama Guenda Goria dopo la squalifica: cosa si sono detti #gfvip #gfvip5 #noneladurso - VittorioMastro8 : RT @MeliYlenia: Trovo assurdo che Mtr debba giustificarsi con Sonia per non aver reagito allo schifo di Filippo Nardi #gfvip - mariahsbubble : Matilde Brandi che supporta Samantha De Grenet e la difende dal fatto che abbia difeso Filippo Nardi? Non me lo sar… -