Festival della Lettura ad Alta Voce | la finale in streaming

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 21 dicembre 2020)ad: oggi in direttadal Teatro Argentina l’esitoquarta edizione Lunedì 21 dicembre in direttadal Teatro Argentina va in scena, sui canali social del Teatro di Roma e del Centro per il libro e la, l’esitoquarta edizione delAD, progetto del Centro… L'articolo Corriere Nazionale.