Fedi sparite a morti di Covid, un nuovo caso a Roma: la moglie presenta denuncia per furto (Di lunedì 21 dicembre 2020) La fede nuziale e un bracciale. Ricordi del marito morto di Covid il 7 novembre scorso al policlinico di Tor Vergata e che la signora E.M., le sue iniziali, non ha più riavuto. Oggetti che raccontano, ... Leggi su romatoday (Di lunedì 21 dicembre 2020) La fede nuziale e un bracciale. Ricordi del marito morto diil 7 novembre scorso al policlinico di Tor Vergata e che la signora E.M., le sue iniziali, non ha più riavuto. Oggetti che raccontano, ...

La fede nuziale e un bracciale. Ricordi del marito morto di Covid il 7 novembre scorso al policlinico di Tor Vergata e che la signora E.M., le sue iniziali, non ha più riavuto. Oggetti che raccontano, ...

Anziano muore di Covid, al figlio ridanno solo il telefono: "Sparite fedi e catenina d'oro"

Suo padre è morto per Covid in ospedale. Ma, quando lui è stato convocato per prendere in carico il corpo per il funerale, del defunto gli sono stati restituiti solo il telefonino e l'orologio. Sparit ...

Suo padre è morto per Covid in ospedale. Ma, quando lui è stato convocato per prendere in carico il corpo per il funerale, del defunto gli sono stati restituiti solo il telefonino e l'orologio. Sparit ...