Federica Pellegrini, la divina dopo i Campionati di Riccione vola finalmente a Tokyo – FOTO (Di lunedì 21 dicembre 2020) La campionessa Federica Pellegrini può finalmente godersi le festività natalizie, il pass per Tokyo 2021 è ormai suo. Ottimo tempo nei 50 metri Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) Si sono finalmente chiusi i Campionati di nuoto a Riccione che hanno permesso ai nostri atleti del nuoto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 dicembre 2020) La campionessapuògodersi le festività natalizie, il pass per2021 è ormai suo. Ottimo tempo nei 50 metri Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@kikkafede88) Si sonochiusi idi nuoto ache hanno permesso ai nostri atleti del nuoto L'articolo proviene da YesLife.it.

Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #BenedettaPilato #CoppaBrema2020 Nuoto, Simona Quadarella e Federica Pellegrini in gara nella C… - OA_Sport : #nuoto Quadarella e Federica Pellegrini in gara a Roma nella Coppa Brema, assente Benedetta Pilato - VanityFairIt : Alle 14 di lunedì 21 dicembre parte su Eurosport un programma che presenta le eccellenze femminili italiane verso l… - zazoomblog : Federica Pellegrini dopo gli Assoluti “Ho solo bisogno di allenamenti” - #Federica #Pellegrini #Assoluti - moblanche : RT @Eurosport_IT: Verso #Tokyo2020: 8 azzurre, ci spiegano la strada per i Giochi attraverso le loro storie, i sogni e loro sacrifici: all… -