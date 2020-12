Federica Cappelletti ricorda il marito Paolo Rossi | ' Difficile essere qui senza di lui'

(Di lunedì 21 dicembre 2020) 'Entrarelui è stato molto, ma per me significava chiudere un cerchio, perché siamo stati da te con le bimbe, al suo compleanno, dopo il matrimonio alle Maldive, quindi era giusto ...

leggoit : Live non è la D’Urso, Federica Cappelletti e Paolo Rossi: «Difficile senza di lui, ma qui si chiude un cerchio» - CORNERNEWS24 : #Calcio - Premio Bearzot a Paolo Rossi, la moglie 'Avrebbe pianto' Lembo, n.1Acli,consegna riconoscimento a Federica Cappelletti - ansacalciosport : Premio Bearzot a Paolo Rossi, la moglie 'Avrebbe pianto'. Lembo, n.1Acli,consegna riconoscimento a Federica Cappell… - zazoomblog : FEDERICA CAPPELLETTI MOGLIE PAOLO ROSSI- Lui aveva una luce bellissima negli occhi - #FEDERICA #CAPPELLETTI #MOGLIE… - Notiziedi_it : Paolo Rossi, la moglie Federica Cappelletti a Live Non è la D’Urso: dalla morte al furto a casa | Video Mediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Cappelletti

Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi, arriva a Live non è la D'Urso per parlare per la prima volta in diretta in uno studio televisivo dopo la morte ...A consegnare il premio alla moglie, Federica Cappelletti, è stato il Presidente dell'Unione Sportiva Acli Damiano Lembo, giunto appositamente a Borgo Poggio Cennina, in Toscana, dove l'eroe dei ...