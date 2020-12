Farmacisti Attivi sul Territorio in piazza Municipio | 150 tamponi gratuiti per under 20 e over 65

Scisciano : Napoli, farmacisti attivi sul territorio con il comune in Piazza Municipio per il tampone solidale gratuito a giova… -

Nuova tappa per “’O teng e t’‘o dong”, il progetto di tampone solidale per il Covid-19 messo in campo da Fast (facronimo di “Farmacisti attivi sul territorio”) e la fondazione Famiglia di Maria, con i ...NAPOLI – Tamponi gratuiti ai cittadini under 20 e over 65. L’iniziativa è andata in scena in piazza Municipio con una nuova tappa del progetto “O teng e to’ dong”, che ha visto accanto a FAST- Farmaci ...