Farmaci umani per cure veterinarie: la svolta del Governo (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'iniziativa di una parlamentare del Pd presentata nella legge di bilancio. Una proposta che farà di certo discutere. Farmaci animali (Facebook)Come si sa, nella legge di bilancio, in genere, ci finiscono tutti gli emendamenti possibili ed immaginabili. Ogni anno, si inseriscono in questa particolare procedura parlamentare, per farla breve, quegli emendamenti che spesso propongono nuove iniziative, o ne rettificano e allungano altre, storie parlamentari insomma, per l'appunto. Tra le norme, in questi giorni inserite, che poi dovranno essere discusse in commissione Bilancio della Camera c'è quella che prevede la somministrazione di Farmaci per gli esseri umani, anche per gli animali. I Farmaci specifici, utilizzate per la cura degli animali, potranno presto lasciare spazio quindi a quelle utilizzate ...

Ultime Notizie dalla rete : Farmaci umani I medici veterinari potranno prescrivere farmaci umani bioequivalenti per cani, gatti e altri animali d’affezione La Stampa Ema: via libera al vaccino Pfizer-BioNTech ai maggiori di 16 anni | E Bruxelles ne autorizza la vendita

Lo ha detto Harald Enzmann, presidente del comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema). Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione ...

Ecco come funziona Comirnaty, il vaccino Pfizer-BioNTech

L'Agenzia Europea del Farmaco (Ema) ha dato oggi il suo via libera all'autorizzazione incondizionata per l'ammissione in commercio del vaccino contro il Coronavirus, ricordando che il vaccino Pfizer e ...

