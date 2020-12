“Faceva cose strane…”. Massacro di Padova, inquietanti rivelazioni sulla vita del papà che ha ucciso nel sonno i figli di 13 e 15 anni (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si scava nella vita di Alessandro Pontin, il papà di 49 anni che a Trebalseghe, un piccolo paese in provincia di Padova ha barbaramente ucciso i suoi due figli Francesca di 15 e Pietro 13 anni. Un mattanza alla quale si fatica a dare senso, nell’abisso di dolore che un dramma del genere è in grado di generare nel cuore e nell’anima della famiglia e di un intero paese. Emergono intanto particolare agghiaccianti sulla storia. Dalle prime ricostruzioni investigative emerge un particolare che rende la tragedia ancora più orribile: pare che i ragazzi abbiamo capito cosa stesse succedendo, forse hanno visto il papà già con il coltello in mano e ne avrebbero intuito le intenzioni, e così avrebbero cercato di fuggire. Non è ancora chiaro se ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si scava nelladi Alessandro Pontin, ildi 49che a Trebalseghe, un piccolo paese in provincia diha barbaramentei suoi dueFrancesca di 15 e Pietro 13. Un mattanza alla quale si fatica a dare senso, nell’abisso di dolore che un dramma del genere è in grado di generare nel cuore e nell’anima della famiglia e di un intero paese. Emergono intanto particolare agghiacciantistoria. Dalle prime ricostruzioni investigative emerge un particolare che rende la tragedia ancora più orribile: pare che i ragazzi abbiamo capito cosa stesse succedendo, forse hanno visto ilgià con il coltello in mano e ne avrebbero intuito le intenzioni, e così avrebbero cercato di fuggire. Non è ancora chiaro se ...

reilachii : Franceska, che le faceva notare quanto fosse (ancora) troppo ossessiva verso il cibo, non andava bene. Dayane, che… - aleepedee : @SHAD0WSD4NCING Esattoo, ed era anche quella che faceva troppe cose insieme - zazoomblog : Pietro e Francesca uccisi nel sonno dal papà il nonno: Faceva cose strane mia figlia lo aveva segnalato ai carabini… - Iamdavide28 : No non la prendevano in giro per il peso, ma per certi suoi comportamenti e per certe cose che faceva #GFVIP - GlosweetyGlo : RT @bravimabasta: Non so voi, ma io preferivo quando certe cose le faceva Forlani. #20dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Faceva cose Pietro e Francesca uccisi nel sonno dal papà, il nonno: «Faceva cose strane, mia figlia lo aveva segnalato ai carabinieri» Leggo.it Alex Zanardi vede e sente. Ecco come risponde alla moglie

Stringe la mano alla moglie e fa il gesto del pollice per dire si, finalmente Alex risponde agli stimoli con dei gesti precisi e fa capire che ci vede e sente le domande alle quale risponde con dei ge ...

Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi: divieti, ricongiungimenti, seconde case e sanzioni

La stretta prevista dal Dpcm del 3 dicembre: dal 21 del mese al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita fra i territori delle diverse regioni o province autonome, salvo per compr ...

Stringe la mano alla moglie e fa il gesto del pollice per dire si, finalmente Alex risponde agli stimoli con dei gesti precisi e fa capire che ci vede e sente le domande alle quale risponde con dei ge ...La stretta prevista dal Dpcm del 3 dicembre: dal 21 del mese al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita fra i territori delle diverse regioni o province autonome, salvo per compr ...