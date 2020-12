Extraction film stasera in tv 21 dicembre | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020)è ilin tv lunedì 212020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Steven C. Miller. Ilè composto da Bruce Willis, Kellan Lutz, D.B. Sweeney, Rob Steinberg, Joshua Mikel, Lydia Hull, Roman Mitichyan, Gina Carano, Steve Coulter, Dan Bilzerian, Heather Johansen, Christopher Rob Bowen, Tyler Jon Olson, Nick Loeb, Sierra Love.in tv:Leonard Turner (Bruce Willis), agente della CIA ormai in pensione, ...