Ex presidente Marini | non ho influito su alcun concorso

(Di lunedì 21 dicembre 2020) PERUGIA, 21 DIC - "Non hosua procedura e nel mio ruolo non avrei nemmeno potuto farlo": ha respinto tutti gli addebiti la exdella Regione Umbria Catiuscianell'...

marini_samuele : RT @agambella: #USA Il presidente della commissione sul voto in Georgia, Ligon, ha pubblicato il rapporto conclusivo: elezione caotica 'qua… - WestRaymond3 : Scusate ma sto pensando a Valeria BaciStellari Marini ne “La Presidente” #RicomincioDaRai3 - acoi_it : RT @La7tv: #tagada 'Causa Covid abbiamo perso 600mila interventi chirurgici tra marzo e giugno. Riapriamo subito le sale operatorie' spiega… - dcalpirela : RT @La7tv: #tagada 'Causa Covid abbiamo perso 600mila interventi chirurgici tra marzo e giugno. Riapriamo subito le sale operatorie' spiega… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada 'Causa Covid abbiamo perso 600mila interventi chirurgici tra marzo e giugno. Riapriamo subito le sale operatorie' spiega… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente Marini

Agenzia ANSA

«Non ho influito su alcuna procedura e nel mio ruolo non avrei nemmeno potuto farlo»: ha respinto tutti gli addebiti la ex presidente della ...Perugia, 21 dicembre 2020 - «Non ho influito su alcuna procedura e nel mio ruolo non avrei nemmeno potuto farlo»: ha respinto tutti gli addebiti la ex presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini ...