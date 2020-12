ESPORTS OUTLOOK 2020 | Un anno di ESPORTS in Italia

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 21 dicembre 2020) IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in, presenta oggi il primo, un resoconto dell’ultimodiinrealizzato attraverso le voci dei soci che operano nel settore, come tournament organizer e team. IIDEA per la prima volta inmira ad accomunare i risultati ottenuti dagli operatorie nel 2021 questa iniziativa continuerà con cadenza trimestrale. Secondo l’ultimo Rapporto sugliinnelgliiniziato a consolidarsi in ...