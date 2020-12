Esplosione nella fabbrica Esplodenti Sabino a Casalbordino: ci sono vittime (Di lunedì 21 dicembre 2020) Drammatico incidente mortale sul lavoro in una fabbrica di proiettili in Abruzzo. L’incidente è avvenuto nella Esplodenti Sabino, a Casalbordino, in provincia di Chieti. Ci sono vittime. I morti sono almeno tre, secondo quanto riferito dal sindaco Filippo Marinucci. Ci sarebbero anche numerosi feriti. “L’Esplosione è avvenuta in una fabbrica di munizioni che si trova nei pressi della zona marina”, ha spiegato il sindaco. “Confermo che ci sono vittime: mi hanno detto che ci sono tre morti”. Per permettere l’intervento dei vigili del fuoco e mettere in sicurezza la zona, la Statale 16 è stata interrotta e anche la ferrovia adriatica è ferma tra Fossacesia e il porto ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 21 dicembre 2020) Drammatico incidente mortale sul lavoro in unadi proiettili in Abruzzo. L’incidente è avvenuto, a, in provincia di Chieti. Ci. I mortialmeno tre, secondo quanto riferito dal sindaco Filippo Marinucci. Ci sarebbero anche numerosi feriti. “L’è avvenuta in unadi munizioni che si trova nei pressi della zona marina”, ha spiegato il sindaco. “Confermo che ci: mi hanno detto che citre morti”. Per permettere l’intervento dei vigili del fuoco e mettere in sicurezza la zona, la Statale 16 è stata interrotta e anche la ferrovia adriatica è ferma tra Fossacesia e il porto ...

